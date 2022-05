बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने IPL 2022 की ट्रॉफी उठाने वाली गुजरात टाइटन्स को पहले ही सीजन में चैंपियन बनने पर बधाई दी। IPL 2022 के खिताबी मुकाबले गुजरात ने कप्तान हार्दि पांड्या की ऑलराउंड प्रदर्शन से राजस्थान को 7 विकेट से पटखनी दी। हार्दिक ने 3 विकेट लेने के अलावा 34 रनों का बहुमूल्य योगदान दिया।

IPL के इस सफल सीजन के समाप्त होने के बाद BCCI अध्यक्ष सौरव गांगुली ने गुजरात को जीत की बधाई देते हुए ट्वीट किया है। गांगुली ने लिखा, “IPL के एक और शानदार सत्र का समापन। सभी टीमों को बधाई। ट्रॉफी जीतने के लिए गुजरात के दिग्गजों को विशेष बधाई। मेजबान के तौर पर एमसीए, महाराष्ट्र, सीएबी, जीसीए को धन्यवाद। उन फैंस का भी जो भारत में इस खेल को खास बनाते हैं।”

