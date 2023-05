CSK vs GT: डॉट बॉल की जगह पेड़ देख फैंस हुए कन्फ्यूज, जानिए क्या है वजह

चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में IPL 2023 का क्वालीफायर-1 मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और डिफेंडिंग गुजरात टाइटंस के बीच खेला जा रहा है. पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने ऋतुराज गायकवाड़ के 60 रनों के दम पर 20 ओवर में 172/7 रनों का स्कोर खड़ा किया.

पहली पारी में चेन्नई के खेल के अलावा एक और चीज ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा. हर एक डॉट गेंद की जगह स्क्रीन पर पेड़ का निशान नजर आया. कुछ देर के लिए इस चीज ने फैंस को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरी डॉट गेंद की जगह पेड़ का निशान क्यों नजर आ रहा है. इसके बाद जब सोशल मीडिया पर लोगों के सवालों की बाढ़ आई तो सारा मामला साफ हो गया.

दरअसल, डॉट गेंद की जगह दिख रहा पेड का निशाान बीसीसीआई की एक खास मुहिम का हिस्सा है. इस मुहिम के तहत बीसीसीआई ने हर डॉट गेंद के लिए 500 पेड़ लगाने का निर्णय लिया है. बीसीसीआई की इस मुहिम की अब हर कोई तारीफ कर रहा है.

The BCCI will be planting 500 trees for each dot ball bowled in IPL 2023 Playoffs. pic.twitter.com/Ac3xVog3UH

— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 23, 2023