Big Bash League (BBL) 2019-20: ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल ने बिग बैश लीग (बीबीएल) में धुआंधार पारी खेल खुद को शानार फॉर्म में होने के संकेत दे दिए हैं.

मैक्सवेल को एक दिन पहले यानी 19 दिसंबर को आईपीएल 2020 की नीलामी में किंग्स इलेवन पंजाब ने 10.75 करोड़ में अपने साथ जोड़ा था. उन्होंने हाल में ‘मेंटल ब्रेक’ के बाद क्रिकेट में वापसी की है.

कप्तान मैक्सवेल की 39 गेंदों पर 7 चौकों और 5 छक्कों की मदद से खेली गई 83 रन की विस्फोटक पारी के दम पर मेलबर्न स्टार्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 167 रन बनाए. जवाब में ब्रिस्बेन हीट 8 विकेट पर 145 रन ही बना सकी. मैक्सवेल को उनकी शानदार पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया.

टी-20 क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में से एक मैक्सवेल ने अपने सबसे तेज अर्धशतक (23 गेंद) की बराबरी की.

किंग्स इलेवन पंजाब ने जमकर की प्रशंसा

तीन साल बाद पंजाब टीम में वापसी कर रहे मैक्सवेल की इस धमाकेदार पारी को देख किंग्स इलेवन पंजाब ने उनकी जमकर प्रशंसा की. किंग्स इलेवन पंजाब ने अपने ऑफिशियल टिवटर हैंडल पर लिखा, ‘बिग शो’ ने ‘बिग शो’ दिखाया. ग्लेन मैक्सवेल अपनी खतरनाक फॉर्म में हैं जिन्होंने बीबीएल में सिर्फ 39 गेंद में 83 रन बनाए.’

A BIG SHOW from the ‘BIG SHOW’! @Gmaxi_32 was at his lethal best as he led from the front for his side in @BBL, scoring a breathtaking 8⃣3⃣ off just 3⃣9⃣ balls.

📸: @StarsBBL#SaddaPunjab #BBL09 pic.twitter.com/aCHu7pzjN3

— Kings XI Punjab (@lionsdenkxip) December 20, 2019