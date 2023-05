IPL 2023: हार्दिक की कप्तानी के फैन हुए गावस्कर, धोनी से कर दी तुलना

नई दिल्ली। भारत के पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने गुजरात टाइटंस के कप्तान हार्दिक पंड्या की तारीफ करते हुए कहा कि वह टीम में जो इत्मीनान का भाव लाते हैं, वह महेंद्र सिंह धोनी की याद दिलाता है. पंड्या की कप्तानी में टाइटंस लगातार दूसरी बार आईपीएल फाइनल्स में पहुंची है. उसने दूसरे क्वालीफायर में पांच बार की चैम्पियन मुंबई इंडियंस को 62 रन से हराया.

गावस्कर ने स्टार स्पोटर्स से कहा ,‘‘ हार्दिक बार बार कहता आया है कि वह धोनी का कितना बड़ा मुरीद है. जब दोनों टॉस के लिये उतरेंगे तो दोनों के चेहरों पर मुस्कुराहट होगी और यह काफी दोस्ताना माहौल में होगा.’’

उन्होंने कहा, ‘‘लेकिन मैच में माहौल अलग होगा. हार्दिक पंड्या के पास यह दिखाने का सुनहरा मौका है कि उसने कितना तेजी से सीखा है.’’ उन्होंने कहा, ‘‘ पिछले साल जब वह पहली बार कप्तानी कर रहा था तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि क्या अपेक्षा करनी है क्योंकि वह बेहद रोमांचक क्रिकेटर पहले से था. लेकिन पिछले एक साल में हमने देखा कि टीम में वह जो इत्मीनान का भाव लाता है, वह धोनी की याद दिलाता है. यह खुश रहने वाली टीम है जैसी कि सीएसके है. हार्दिक को इसका काफी श्रेय जाता है.’’

This team, our fight, our character, our hunger ? See you in the final ?❤️ @gujarat_titans pic.twitter.com/21c20gLwO5

