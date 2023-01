क्रिकेटे के बाद अब धोनी ने फिल्मी दुनिया में भी मारी धमाकेदार एंट्री, देखें VIDEO

क्रिकेट के मैदान पर अपनी बादशाहत साबित करने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अब फिल्म जगत में छाने की तैयारी कर रहे हैं। महेंद्र सिंह धोनी बतौर प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाने जा रहे हैं। धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एक वीडियो शेयर कर ये जानकारी दी।

फिल्म का नाम लेट्स गेट मैरिड (Lets Get Married) रखा गया है। ये एक कम बजट की तमिल फिल्म होगी जिसमें हरीश कल्याण, इवाना और नादिया मुख्य भूमिका में हैं। इस फिल्म के निर्देशक रमेश थमिलमणि हैं।

धोनी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, "हम धोनी एंटरटेनमेंट का पहला प्रोडक्शन शेयर करते हुए बहुत उत्साहित हैं।" ऐसा बताया जा रहा है कि इस फैमिली ड्रॉमा फिल्म का कॉन्सेप्ट धोनी की वाइफ साक्षी ने लिखा है। साक्षी और धोनी दोनों ही इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं।

We're super excited to share, Dhoni Entertainment's first production titled #LGM - #LetsGetMarried!