Caribbean Premier League 2021: गयाना एमेजन वॉरियर्स (Guyana Amazon Warriors) ने हीरो कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL) के शुरुआती मुकाबले में गत चैम्पियन त्रिनबागो नाइट राइडर्स (Trinbago Knight Riders) को नौ रन से शिकस्त दी. बल्लेबाजी का न्यौता मिलने के बाद गयाना की टीम ने उप कप्तान शिमरोन हेटमायर के 50 रन की बदौलत सात विकेट पर 142 रन का स्कोर खड़ा किया.

इसके जवाब में त्रिनबागो नाइट राइडर्स की टीम 133 रन ही बना सकी. 2020 चरण में अपने सभी 12 मैच जीतने वाली त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने 12 ओवर में 78 रन पर पांच विकेट गंवा दिये थे और टीम इससे उबर नहीं सकी.

It’s all over at Warner Park and the @DigicelGuyana have won by 9 runs. #CPL21 #GAWvTKR #CricketPlayedLouder pic.twitter.com/DeLOKiLbW2

— CPL T20 (@CPL) August 26, 2021