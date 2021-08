Caribbean Premier League 2021: बारबडोस रॉयल्स (Barbados Royals) ने कैरेबियाई प्रीमियर लीग (CPL) में शनिवार को पहली जीत दर्ज की, जबकि सेंट किट्स एंड नेविस पेट्रॉयट्स ने लगातार दूसरा मैच जीता. बारबडोस रॉयल्स ने जमैका तालावाह (Jamaica Tallawahs) को 15 रन से हराकर सत्र के शुरुआती अंक जुटाए जबकि सेंट किट्स एवं नेविस (St Kitts and Nevis Patriots) ने ग्याना अमेजन वॉरियर्स (Guyana Amazon Warriors) पर आठ विकेट पर आसान जीत दर्ज की.

बारबडोस रॉयल्स ने सलामी जोड़ी में बदलाव करते हुए शाई होप और जॉनसन चार्ल्स के साथ पारी का आगाज किया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 20 गेंद में 32 रन जोड़े. होप के आउट होने के बाद बारबडोस का स्कोर तीन विकेट पर 48 रन हो गया.

ग्लेन फिलिप्स (56) को दो रन के निजी स्कोर पर हैदर अली ने जीवनदान दिया. फिलिप्स ने जीवनदान का फायदा उठाते हुए 46 गेंद में अर्धशतक पूरा किया. उन्होंने रेमन रीफर (नाबाद 31) के साथ 79 रन जोड़े जिससे टीम पांच विकेट पर 161 रन बनाने में सफल रही. तालावाह की शुरुआत निराशाजनक रही और टीम ने पावर प्ले में ही चार विकेट गंवा दिए.

कार्लोस ब्रेथवेट और समाराह ब्रूक्स ने 66 रन की साझेदारी करके पारी को संभाला. रीफर ने हालांकि इसके बाद ब्रेथवेट और आंद्रे रसेल को एक ही ओवर में आउट करके जमैका की टीम की राह मुश्किल की.

