यूएई ने गुरुवार को ग्रुप-ए के आखिरी मैच में नामीबिया को सात रन से हराकर T20 वर्ल्ड कप में अपनी पहली जीत दर्ज की। यूएई की जीत से नीदरलैंड को जबरदस्त फायदा हुआ और वह श्रीलंका के साथ ग्रुप-ए से सुपर 12 में जगह बनाने में सफल रहा। नामीबिया मैच से पहले सुपर 12 में जगह बनाने का प्रबल दावेदार था लेकिन अब उसे बाहर का रास्ता देखना पड़ा। यूएई पहले ही सुपर 12 की दौड़ से बाहर हो चुका था।

नीदरलैंड को अपने तीसरे मुकाबले में भले ही श्रीलंका के हाथों 16 रन से हार का सामना करना पड़ा लेकिन नामीबिया की हार ने उसे सुपर 12 में पहुंचा दिया। नामीबिया की हार से नीदरलैंड के खिलाड़ी इतने खुश नजर आए कि उन्होंने ड्रेसिंग रूम में जमकर डांस किया।

दरअसल, यूएई और नामीबिया का मैच बेहद रोमांचक रहा। इस मुकाबले में डेविड वीजा अपनी टीम नामीबिया को जीत दिलाने के बेहद करीब पहुंच गए थे लेकिन अंत में जीत UAE के हाथ लगी। इस मैच पर नीदरलैंड के खिलाड़ी टकटकी लगाए हुए थे और जब नामीबिया की हार तय हो गई तो नीदरलैंड के खिलाड़ी जमकर डांस करने लगे। नीदरलैंड के खिलाड़ियों के डांस का ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है।

Celebration by the Dutch cricket team, having just qualified for the follow-up by the narrow defeat of Namibia by UAE. Yet another nail biting experience. #ICCT20WC2022 #ICCT20WC @T20Worldcup #Australia #CricketNL @KNCBcricket pic.twitter.com/pVNjMVYgUG

— VRA Cricket Amsterdam (@VRA_Cricket_AMS) October 20, 2022