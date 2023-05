क्या धोनी- जडेजा के बीच सबकुछ ठीक है ?, वायरल हो रहे नए वीडियो को देखकर फैंस हुए कन्फ्यूज

क्या चेन्नई सुपरकिंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और टीम के स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के बीच सब ठीक है. दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मैच में दोनों खिलाड़ी के बीच तल्खी का वीडियो सामने आया था, उसके एक बाद रविंद्र जडेजा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जो साफ इशारा कर रहा था कि चेन्नई के इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अनबन है. रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा के इस ट्वीट पर रिप्लाई ने मामले को खूब हवा दी. हालांकि गुजरात टाइटंस के खिलाफ मैच के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने जडेजा की जमकर प्रशंसा की थी, जिसके बाद दोनों खिलाड़ियों के बीच सब कुछ सामान्य होने की बात कही गई, मगर अब सोशल मीडिया एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने फैन को एक बार फिर कन्फ्यूज कर दिया है.

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा वीडियो चेन्नई सुपरकिंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच खेले गए मैच का है, जहां चेन्नई सुपरकिंग्स ने गुजरात टाइटंस को 15 रन से हराकर 10वीं बार फाइनल में जगह बनाई. इस वीडियो में चेन्नई सुपरकिंग्स के सीईओ रविंद्र जडेजा के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं और वह जडेजा को सांत्वना देते दिख रहे हैं. इस वीडियो में दोनों के बीच किसी बात को लेकर बातचीत हो रही है. इस वीडियो के बाद जो प्रतीत हो रहा है, उसके मुताबिक जडेजा कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे हैं.

यहां देखें वीडियो:

Hope he stays back and this talk between Kasi sir and #jadeja had nothing to do with his post. ? #MSDhoni? #CSKvGT #csk #jaddu #anbuden #yellove #cskfans #cskticket #iplfinal #IPLPlayoff pic.twitter.com/cPOGSdmihF

