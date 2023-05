चेन्नई सुपरकिंग्स ने पांचवीं बार जीता आईपीएल खिताब, सोशल मीडिया पर छाए धोनी

चेन्नई सुपरकिंग्स ने गुजरात टाइटंस को पांच विकेट से हराकर आईपीएल 2023 का खिताब जीत लिया है. फाइनल मुकाबले में गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 214 रन बनाए थे, बारिश की वजह से चेन्नई को 15 ओवर में 171 रन का लक्ष्य मिला था, आखिरी बॉल पर रविंद्र जडेजा के चौके ने चेन्नई ने इस मुकाबले को जीत लिया. चेन्नई का यह पांचवां आईपीएल खिताब है, चेन्नई ने अब मुंबई इंडियंस के सबसे ज्यादा बार खिताब (पांच बार) जीतने की बराबरी कर ली है. सोशल मीडिया पर चेन्नई की इस जीत के बाद फैंस ने धोनी और उनकी टीम को बधाई दी है.

यहां देखें लोगों की प्रतिक्रिया:

Thala and #TATAIPL?s is a match made in heaven! ?

Congratulations to MS Dhoni and @ChennaiIPL! #Yellove fever is on. ? #IPL2023Final #CSKvGT pic.twitter.com/anvkgd0NE1

