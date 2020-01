मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आगामी 8 फरवरी को खेले जाने वाले एकमात्र चैरिटी मैच में रिकी पोंटिंंग की कीककी कीक इलेवन टीम के कोच होंगे. इस मैच में दूसरी टीम शेन वॉर्न इलेवन होगी. इस टीम के कोच विंडीज के दिग्गज कर्टनी वॉल्श होंगे.

तेंदुलकर ने बुधवार को कहा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग से मदद के लिए हो रहे चैरिटी मैच में वह सही कारण से जुड़े है और उन्हें उम्मीद है कि इससे पीड़ितों को मदद मिल सकेगी.

तेंदुलकर ने ट्वीट किया, ‘मैंने सही टीम और सही कारण चुना. उम्मीद है कि बुशफायर क्रिकेट बैश से ऑस्ट्रेलिया में पीड़ितों और वन्य जीवों की मदद हो सकेगी.’

Chose the right team and more importantly the right cause my friend.

Hope that the Bushfire Cricket Bash will offer some relief to the people and wildlife in Australia. https://t.co/dx4EnHPNvN

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) January 22, 2020