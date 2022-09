कैरेबियन प्रीमियर लीग 2022 के तीसरे मैच में बारबाडोस रॉयल्स ने सेंट किट्स एंड नीविस पेट्रियट्स को सात विकेट से हराकर इस सीजन में जीत के साथ शुरूआत की है. बारबाडोस रॉयल्स के लिए काइले मेयर्स ने 46 गेंद में 73 रन की विस्फोटक पारी खेली, मगर इस जीत के असली हीरो रहे कॉर्बिन बॉश, जिन्होंने अपनी फील्डिंग के दम पर बारबाडोस रॉयल्स की इस जीत को आसान कर दिया.

कॉर्बिन बॉश ने इस मैच में कुल पांच कैच पकड़े. सेंट किट्स एंड नीविस पेट्रियट्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुये 17 ओवर में आठ विकेट पर 149 रन बनाये. आठ विकेट में पांच कैच कॉर्बिन बॉश के नाम रहे. कॉर्बिन बॉश ने आंद्रे फ्लेचर, डीएम ब्रावो, डेवाल्ड ब्रेविस और डीजे ब्रावो का कैच फील्ड में लपका, जबकि रदरफोर्ड का कैच उन्होंने खुद अपनी गेंदबाजी के दौरान लिया. कैरेबियन प्रीमियर लीग में एक इनिंग में पांच कैच पहली बार किसी खिलाड़ी ने लिया है. उनके इस प्रदर्शन के लिये उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब भी दिया गया.

इससे पहले डेविड मिलर की कप्तानी वाली बारबाडोस रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया. बारिश की वजह से मैच को 17-17 ओवर का खेला गया. आंद्रे फ्लेचर के 55 गेंद में 81 रन की मदद से सेंट किट्स एंड नीविस पेट्रियट्स ने 17 ओवर में आठ विकेट पर 149 रन का स्कोर खड़ा किया. फ्लेचर के अलावा जोशुआ सिल्वा ने 19 रन की पारी खेली, इसके अलावा कोई और बल्लेबाज दहाईं का आकड़ा नहीं छू सका. होल्डर और सिमंडस ने दो-दो विकेट लिये, जबकि कॉर्बिन बॉश, जोशुआ विशप और मैकॉय को एक-एक सफलता मिली.

