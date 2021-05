County Championship 2021, Nottinghamshire vs Essex, Group 1: काउंटी चैंपियनशिप (County Championship 2021) में 6 मई से नॉटिंघमशायर (Nottinghamshire) और एसेक्स (Essex) के बीच ग्रुप-1 के मैच की शुरुआत हो चुकी है, जिसके पहले दिन नॉटिंघमशायर ने अपना दबदबा बना लिया है. मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी करते हुए एसेक्स पहली पारी में महज 99 रन पर सिमट गया.

एसेक्स की शुरुआत खराब रही. सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक महज 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए. यहां से टीम लगातार अपने विकेट खोते गई और महज 80 के स्कोर तक 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए.

आलम ये रहा कि निकल ब्राउनी (53) और डेनियल लॉरेंस (14) को छोड़ कोई भी बल्लेबाज दहाई के आंकड़े को ना छू सका, जबकि चार बल्लेबाज खाता भी ना खोल सके. 40वें ओवर में ल्यूक फ्लेचर ने निक ब्राउनी, पीटर सिडिल (0) और सिमॉन हार्मर (0) को आउट कर विपक्षी टीम को समेट दिया.

फ्लेचर ने 16 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें 7 मेडन रहे. इस दौरान उन्होंने 1.50 की इकॉनमी के साथ महज 27 रन देकर 6 शिकार किए. उनके अलावा स्टुअर्ट ब्रॉड और लिंडन जेम्स को 2-2 विकेट हाथ लगा.

STUMPS | We are finished for the day upon the hallowed turf.

A quite excellent day for the Green and Golds.

Mullaney (63*) and James (42*) have together put on an unbroken 104 for the fifth wicket, and Nottinghamshire close on 188-4, 89 in front.#NottsvEssex pic.twitter.com/BsAj339vBM

— Nottinghamshire CCC (@TrentBridge) May 6, 2021