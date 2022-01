Indian Premier League 2022: भारत के पूर्व गेंदबाजी कोच भरत अरुण (Bharat Arun) को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) ने भरत अरुण को बॉलिंग कोच के तौर पर टीम के साथ जोड़ा है, जिसकी घोषणा फ्रेंचाइजी ने शुक्रवार को कर दी है. दो टेस्ट और चार एकदिवसीय मैच खेल चुके भरत अरुण हाल तक रवि शास्त्री के नेतृत्व में भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच थे.

तमिलनाडु के दिग्गज क्रिकेटर अरुण ने नई जिम्मेदारी मिलने पर कहा, ‘‘मैं नाइट राइडर्स जैसे एक बेहद सफल फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक और बहुत उत्साहित हूं.’’

अरुण की नियुक्ति की घोषणा करते हुए केकेआर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक वेंकी मैसूर ने कहा, ‘‘हम भारत अरुण जैसे किसी व्यक्ति को अपनी टीम में गेंदबाजी कोच के रूप में शामिल कर के लिए बहुत उत्साहित हैं. वह काफी अनुभव और विशेषज्ञता के साथ केकेआर से जुड़ेंगे. हमें नाइट राइडर्स परिवार में उनका स्वागत करते हुए खुशी हो रही है.’’

We are delighted to introduce you to our new bowling coach! Welcome to the Knight Riders family, Bharat Arun #KKR #AmiKKR #IPL2022 #BharatArun pic.twitter.com/MpAXJMa67C

— KolkataKnightRiders (@KKRiders) January 14, 2022