India Women vs England Women, T20I Series: इंग्लैंड की महिला टीम ने बारिश से बाधित पहले टी20 मैच में डकवर्थ लुइस नियम के तहत जीत दर्ज की. इसी के साथ मेजबान देश ने सीरीज में 1-0 से लीड बना ली. भले ही टीम इंडिया मुकाबले को हार गई, लेकिन हरलीन देओल (Harleen Deol) के शानदार कैच ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, जिसके बाद भारतीय महिला टी20 टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) ने टीम की फील्डिंग में सुधार का श्रेय कोचिंग स्टाफ को दिया है.

क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, हरमनप्रीत ने कहा, “हमने फील्डिंग विभाग में सुधार के लिए काफी मेहनत की है. हमने जिस तरह से कल फील्डिंग की उससे मैं काफी खुश हूं. उस मैच से काफी सकारात्मक चीजें मिली. हरलीन का प्रयास शानदार था, इसका श्रेय हमारे सहायक स्टाफ और कोचों को जाता है जिन्होंने फील्डिंग सत्र में काफी काम किया है.”

