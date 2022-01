Australia vs England, 5th Test: कुछ दिनों पहले भारतीय कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दौरान ब्रॉडकार्स्ट को कोसा था. कुछ ऐसा ही एशेज सीरीज (The Ashes, 2021-22) के पांचवें टेस्ट में भी देखने को मिला. हालांकि इस बार मामला कुछ अलग था. ये वाकया हॉबर्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के 63वें ओवर का है. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज स्टुअर्ट ब्रॉड (Stuart Broad) ओवर की छठी गेंद फेंकने जा रहे थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया.

दरअसल ब्रॉड गेंद हाथ में लिए उसे रिलीज करने ही जा रहे थे कि बाउंड्री के बाहर मौजूद रोबोट कैमरा मूवमेंट करने लगा, जिसके गेंदबाज की एकाग्रता भंग हो गई. इसके बाद स्टुअर्ट ब्रॉड काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा, “रोबोट को मूव बंद करो”.

Not a fan of the @FoxCricket rover, then? 🤖#Ashes pic.twitter.com/1ctxyHdVC7

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 15, 2022