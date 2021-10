Australia Women vs India Women, 2nd T20I: भारत और ऑस्ट्रेलिया की महिला टीमों के बीच क्वींसलैंड (Carrara Oval, Queensland) में दूसरा टी20 मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एलिसे पेरी (Ellyse Perry) ने एक खास उपलब्धि अपने नाम कर ली. एलिसे पैरी ऑस्ट्रेलिया के लिए सभी फॉर्मेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली महिला क्रिकेटर बन गई हैं. इस मामले में उन्होंने एलेक्स ब्लैकवेल (Alex Blackwell) को पछाड़ दिया है, जिन्होंने राष्ट्रीय महिला टीम के लिए 251 मैच खेले थे.

एलिसे पेरी ने साल 2007 में डेब्यू किया था, जिसके बाद सभी प्रारूप यह उनका 252वां मैच था. इस लिस्ट में एलिसा हेली 207 मैचों के साथ तीसरे, जबकि मेग लेनिंग 205 मुकाबलों के साथ चौथे स्थान पर हैं. अपने 14 वर्षों के करियर में पेरी ने नौ टेस्ट, 118 वनडे और 124 टी20 मुकाबले खेले हैं, जो किसी भी ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर से ज्यादा हैं.

हाल ही में भारतीय महिला टीम के खिलाफ हुए चार दिवसीय गुलाबी गेंद के टेस्ट मैच के दौरान एलिसे पेरी 300 अंतरराष्ट्रीय विकेट हासिल करने वाली ऑस्ट्रेलिया की पहली महिला खिलाड़ी बनी थीं.

बता दें कि ताहलिया मैक्ग्राथ (नाबाद 42) की शानदार बल्लेबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने कारारा ओवल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में भारत को चार विकेट से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय महिला टीम ने 20 ओवर में नौ विकेट पर 118 रन बनाए.

Tahlia McGrath’s unbeaten 42 powers Australia to a win in the second T20I against India 💥

🇦🇺 also clinch the multi-format series 9 points to 5 with a game to spare 👏#AUSvIND | https://t.co/GNTuxVEznC pic.twitter.com/kbwulGHkdP

— ICC (@ICC) October 9, 2021