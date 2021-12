Big Bash League 2021-22, Perth Scorchers vs Adelaide Strikers: बिग बैश लीग में 11 दिसंब को पर्थ स्कॉर्चर्स (Perth Scorchers) और एडिलेड स्ट्राइकर्स (Adelaide Strikers) के बीच सीजन का 9वां मैच खेला गया, जिसमें पर्थ ने 49 रन से जीत दर्ज की. इस जीत के साथ पर्थ दूसरे पायदान पर पहुंच गई है. पर्थ ने शुरुआती दोनों मैच जीते हैं, जबकि एडिलेड 3 में से 2 मुकाबले गंवाकर तीसरे पायदान पर है.

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए पर्थ को सलामी जोड़ी ने शानदार शुरुआत दिलाई. कॉलिन मुनरो (Colin Munro) ने कैमरून ब्रैनक्रॉफ्ट (Cameron Bancroft) के साथ पहले विकेट के लिए 15.3 ओवर की साझेदारी की. बैनक्रॉफ्ट 45 के स्कोर पर रन आउट हुए.

इसके बाद मुनरो ने कप्तान एश्टन टर्नर के साथ दूसरे विकेट के लिए अटूट 63 रन की साझेदारी करते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया. मुनरो ने 73 बॉल में 6 छक्कों और 8 चौकों की मदद से नाबाद 114 रन की पारी खेली, जबकि टर्नर ने 14 रन का योगदान दिया. विपक्षी टीम की ओर से कोई भी गेंदबाज विकेट अपने नाम नहीं कर सका.

