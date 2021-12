Big Bash League 2021-22, Brisbane Heat vs Sydney Thunder, 14th Match: ब्रिस्बेन हीट और सिडनी थंडर्स के बीच गाबा में सीजन का 14वां मैच खेला गया, जिसमें सिडनी ने 53 रन से जीत दर्ज की. सिडनी की जीत में टॉप ऑर्डर का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिसमें सैम बिलिंग्स (Sam Billings) ने सर्वाधिक 64 रन बनाए. बिलिंग्स ने अपनी पारी में 5 छक्का जड़े, जिनमें से एक शॉट काफी वायरल हो रहा है. इस वीडियो के वायरल होने का कारण बल्लेबाज से बढ़कर बाउंड्री पार खड़ी फीमेल फैन है.

ये वाकया मैच की पहली पारी का है. 15वां ओवर मुजीब उर रहमान (Mujeeb Ur Rahman) के हाथों में था. पहली गेंद पर बिलिंग्स ने छक्का जड़ा. दर्शकों के बीच मौजूद एक लड़की ने गेंद को लपक लिया. कैच लपकने के बाद लड़की की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सिडनी ने 7 विकेट खोकर 196 रन बनाए. मैथ्यू गिलकेस और एलेक्स हेल्स ने पहले विकेट के लिए 55 रन जुटाए. गिलकेस 28 रन बनाकर आउट हुए, जबकि हेल्स ने टीम के खाते में 35 रन जुटाए.

यहां से जेसन सांगा ने सैम बिलिंग्स के साथ तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर स्कोर को मजबूती दी. सांगा ने 28 गेंदों में 39 रन की पारी खेली, जबकि बिलिंग्स ने 27 गेंदों में 5 छक्के और 5 चौके जड़ते हुए 64 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से जैवियर, मार्क स्टेकीटी और स्वैपसन ने 2-2 शिकार किए.

TWO crowd catches tonight!! Well done Brisbane 👏 #BBL11 pic.twitter.com/n7rEhJYaxR

— KFC Big Bash League (@BBL) December 19, 2021