महान लेग स्पिनर Shane Warne का 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक से निधन

Shane Warne Dies Due To Heart Attack At The Age of 52: दुनिया के महान लेग स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) का 52 साल की उम्र में हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया. शेन वॉर्न के मैनेजमेंट की ओर से बताया गया है कि वॉर्न इन दिनों थाईलैंड के कोह समूई (Koh Samui) में थे और यहां तड़के दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया. इस खबर ने दुनिया भर को हैरान कर के रख दिया है और उनके करोड़ो प्रशंसकों का दिल तोड़ दिया.

शेन वॉर्न (Shane Warne) के मैनेजमेंट द्वारा जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि वह अपने विला में आराम कर रहे थे और जब उन्हें उठाने की कोशिश की गई तो उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. इसके बाद उनके मेडिकल स्टाफ ने काफी कोशिशें की लेकिन फिर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया.

उनके परिवार ने इस वक्त उनके परिवार की निजता बनाए रखने की अपील की है. परिवार बाद में इससे जुड़ी जानकारी देगा. शेन वॉर्न इन दिनों भी क्रिकेट से जुड़े हुए थे. वह लंबे समय से कॉमेंट्री पैनल का हिस्सा थे. हाल ही में उन्होंने एशेज सीरीज के दौरान भी अपनी कॉमेंट्री से क्रिकेट के दीवानों को मंत्रमुग्ध किया था.

ऑस्ट्रेलिया के इस लेग स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट में कुल 708 विकेट अपने नाम किए थे, वह सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में दुनिया में नंबर 2 गेंदबाज हैं.

https://twitter.com/ShaneWarne/status/1498166221468221442?s=20&t=KQcso2UCN3uiWrr2MHXYnA

शेन वॉर्न ने हाल ही में ट्वीट कर अपने फैन्स को जानकारी दी थी कि वह फिर से खुद को फिट बनाने की कोशिश में जुट गए हैं और जल्दी से एक बार फिर अपने शरीर को छरहरा बनाकर दिखाई देंगे.

https://twitter.com/virendersehwag/status/1499748352048599041?s=20&t=KQcso2UCN3uiWrr2MHXYnA

शेन वॉर्न की मौत की खबर सुनकर भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंदर सहवाग को भी भरोसा नहीं हुआ. उन्होंने ट्वीट कर अपनी संवेदना प्रकट की.

सहवाग ने लिखा, ‘विश्वास नहीं हो रहा.. दुनिया के महानतम स्पिनरों में से एक, वह इनसान जिसने स्पिन को कूल बनाया. वह सुपरस्टार शेन वॉर्न अब दुनिया में नहीं रहे. जीवन बहुत नाजुक है और इसकी थाह पाना बहुत कठिन है. उनके परिवार, दोस्तों और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों को मेरी संवेदनाएं.’