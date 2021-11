ENG vs NZ Head to Head T2oI Stats: इंग्‍लैंड की टीम का है बेहद शानदार रिकॉर्ड, जानें क्‍या कहते हैं आंकड़े

ENG vs NZ Head to Head England vs New Zealand T2oI Stats: इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड की टीमें आज टी20 विश्‍व कप 2021 के पहले सेमीफाइनल मैच में आमने-सामने होंगी. इंग्‍लैंड की टीम साल 2010 में खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में विश्‍व विजेता बन चुकी है जबकि इस प्रारूप में खिताब से कीवी टीम अभी भी महरूम है. आज शाम साढ़े सात बजे से इयोन मोर्गन और केन विलियमसन की टीमें इस नॉकआउट मैच में आमने सामने होंगी. ऐसे में में सवाल उठता है कि इन दोनों टीमों के बीच टी20 अंतरराष्‍ट्रीय में हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा है. आइये हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी उपलब्‍ध कराते हैं. दरअसल, इस फॉर्मेट में इंग्लिश टीम न्‍यूजीलैंड पर हावी नजर आती है. रिकॉर्ड्स इस बा की गवाही भी देते हैं.

इंग्‍लैंड-न्‍यूजीलैंड का टी20 अंतरराष्‍ट्रीय में आमना-सामना

इंग्‍लैंड और न्‍यूजीलैंड की टीमें टी20 अंतरराष्‍ट्रीय में कुल 21 बार आमने-सामने आई हैं. इनमें से 13 मैचों में इंग्‍लैंड को जीत मिली जबकि सात मैच ही न्‍यूजीलैंड जीत पाई है. इस दौरान एक मैच का नतीजा नहीं निकल सका. आज कीवी टीम अपने रिकॉर्ड में कुछ सुधार करना जरूर चाहेगी.

मैच इंग्‍लैंड की जीत न्‍यूजीलैंड की जीत टाई बेनतीजा 21 13 7 0 1

इंग्‍लैंड-न्‍यूजीलैंड क टी20 वर्ल्‍ड कप में आमना-सामना

टी20 वर्ल्‍ड कप में इंग्‍लैंड को कुल पांच बार न्‍यूजीलैंड का सामना करने का मौका मिला है. वर्ल्‍ड कप के दौरान भी इंग्लिश टीम का प्रदर्शन बेहतर ही नजर आता है. इस दौरान तीन मैचों में इंग्‍लैंड और दो मैचों मे न्‍यूजीलैंड को जीत मिली है.