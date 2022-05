पैसों के मामले में पीएसएल, IPL के सामने कहीं नहीं टिकता: Salman Butt

IPL vs PSL- Salman Butt says PSL Nowhere Close to IPL: पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने जब से अपने देश की टी20 लीग पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) की शुरुआत की है, तभी से इसकी हमारे देश की टी20 लीग आईपीएल (IPL) से तुलना होना आम बात है. लेकिन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और सलामी बल्लेबाज सलमान बट्ट (Salman Butt) ने कहा कि दोनों देशों की जो लीग है उनका अपना-अपना वजूद है और पैसे के स्तर पर तो आईपीएल की तुलना पीएसएल से क्या दुनिया की किसी भी लीग से नहीं की जा सकती. PSL ने हाल ही में अपना 7वां सीजन पूरा किया है, जबकि IPL का 15वां सीजन जारी है.

सलमान बट्ट ने कहा कि दोनों लीग की आपस में तुलना करना अर्थहीन है. पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रैंचाइजियों के मालिक अपने सीमित संसाधनों के साथ उतना कर रहे हैं, जितना ज्यादा से ज्यादा वह कर सकते हैं.

उन्होंने कहा कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं हम उनमें बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं. पीएसएल अपने खिलाड़ियों को उनकी फीस का 70फीसदी हिस्सा अडवांस में दे देता है और कई मौकों खिलाड़ियों को कई मौकों पर अतिरिक्त पैसा भी दिया है.

सलमान बट्ट अपने यूट्यूब चैनल पर यह चर्चा कर रहे थे. इस मौके पर उन्होंने कहा, ‘मैं समझता हूं कि दोनों ही लीग अपने खिलाड़ियों का ठीक ढंग से ख्याल रखती हैं और किसी ने कभी पीएसएल की कोई शिकायत नहीं की है.’

उन्होंने कहा, ‘अगर क्रिकेट के पहलुओं का सवाल है तो पाकिस्तान लीग के पास भी बेहतर गुणवत्ता है. लेकिन अगर हम दोनों लीग की उनके वित्तीय मामलों से तुलना कर रहे हैं तो यह बेवजह की बात है क्योंकि दोनों लीग का स्तर बहुत अलग है. पैसों के मामले में आईपीएल की तुलना दुनिया की किसी भी लीग से नहीं की जा सकती है क्योंकि इसका एक अलग स्तर है.’

बता दें सलमान बट्ट भी आईपीएल में एक सीजन के लिए खेल चुके हैं. वह साल 2008 में इस लीग की शुरुआत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) का हिस्सा थे. यह पाकिस्तान के खिलाड़ियों के लिए पहला और एकमात्र सीजन था, जब उन्होंने इस लीग में शिरकत थी.

इसके बाद पाकिस्तान के आतंकवादियों ने साल 2008 मुंबई पर हमला कर दिया था, जिसके बाद दोबारा कभी इस देश के खिलाड़ियों को इस लीग में खेलने का लिए नहीं बुलाया गया.