ICC Mens T20 World Cup Qualifier A 2022, United Arab Emirates vs Ireland, Final: आयरलैंड और युनाइटेड अरब अमीरात के बीच 24 फरवरी को टी20 वर्ल्ड कप क्वालीफायर-ए का फाइनल मैच खेला गया, जिसमें यूएई ने 7 विकेट से जीत दर्ज की. इस मुकाबले में मोहम्मद वसीम (Muhammad Waseem) ने वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी कर ली. मोहम्मद वसीम ने 66 गेंदों में 7 चौकों और 8 छक्कों की मदद से 112 रन की पारी खेली. यह टी20 अंतरराष्ट्रीय में आयरलैंड के खिलाफ वसीम का दूसरा शतक रहा. वेस्टइंडीज के बल्लेबाज ईविन लुईस (Evin Lewis) भी भारत के खिलाफ दो टी20 सेंचुरी ठोक चुके हैं.

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आयरलैंड की पारी 20 ओवरों में 159 रन पर सिमट गई. टीम की शुरुआत खराब रही. टीम ने 19 के स्कोर पर अपने तीन विकेट गंवा दिए थे. यहां से हैरी टैक्टर ने 37 गेंदों में 50 रन बनाकर टीम को संभाला. टैक्टर के अलावा शेन गेटकेट ने टीम के खाते में 30 रन जोड़े. विपक्षी टीम की ओर से जहूर खान और रोहन मुस्तफा ने 3-3 शिकार किए.

इसके जवाब में यूएई ने 8 गेंदें शेष रहते जीत दर्ज कर ली. यूएई ने चौथे ओवर में चिराग सूरी (3) और अरविंद (0) का विकेट गंवा दिया, जिसके बाद मोहम्मद वसीम ने रोहन मुस्तफा के साथ तीसरे विकेट के लिए 141 रन जुटाकर टीम को जीत की दहलीज पर ला दिया.

🤯 Breathtaking. One of the great associate T20I innings!

💯 Muhammad Waseem joins the elite with his second T20I century.

