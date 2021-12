विराट कोहली के मामले में अंपायर थे नर्वस, पूर्व पाक बल्‍लेबाज बोले- वो बॉल-ट्रैकिंग चैक करना भी भूल गए

पाकिस्‍तान की टीम के पूर्व कप्‍तान सलमान बट (Salman Butt) का मानना है कि भारत-न्‍यूजीलैंड (India vs New Zealand Test) के बीच खेले जा रहे मुंबई टेस्‍ट (Mumbai Test) मैच के दौरान अंपायर काफी दबाव में नजर आए. विराट कोहली (Virat Kohli) को आउट दिए जाते (IND vs NZ) वक्‍त अंपायर इतने नर्वस थे कि वो बॉल ट्रैकिंग चैक करना भी भूल गए. बता दें कि पहली पारी के दौरान विराट कोहली को शून्‍य पर तीसरे अपायर वीरेंद्र शर्मा ने रिव्‍यू पर एलबीडब्‍ल्‍यू आउट दे दिया था. साफ पता चल रहा था कि गेंद बल्‍ले पर लगने के बाद पैड पर लगी थी.

यू-ट्यूब चैनल पर चर्चा के दौरान सलमान बट (Salman Butt) ने कहा, “जैसा की हम जानते हैं बहुत सारे निर्णय मैच में सही स्‍तर के नहीं थे. विराट कोहली का आउट भी संदेह के घेरे में रहा. अंपायर काफी नर्वस नजर आ रहे थे. एक समय ऐसा भी था जब विराट कोहली (Virat Kohli) के आउट होते वक्‍त अंपायर बॉल ट्रैकिंग को चैक करना ही भूल गए. ताकि ये पता लगाया जा सके कि गेंद विकेट पर लग भी रही थी या नहीं. साफ नजर आ रहा था कि गेंद पहले बल्‍ले पर लगी थी उसके बाद ही पैड पर लगी. इसके बावजूद भी कहा गया कि उपलब्‍ध टीवी फुटेज निर्णायक नहीं है.”

सलमान बट ने कहा, “सच्‍चई ये थी कि साफ पता चल रहा था कि गेंद पहले बल्‍ले पर लगी है और उसके बाद पैड पर जाकर लगी. मुझे नहीं लगा कि किसी प्‍वाइंट पर यहां सॉफ्ट सिग्‍नल की भी जरूरत थी. अंपायर गुणवत्‍ता पर खरे नहीं उतरे.”