IND vs SA 1st Test Match Report and Highlights: भारत ने साउथ अफ्रीका को 113 रन से हराया, सीरीज में 1-0 की

IND vs SA 1st Test @Centurion Match Report and Highlights: साउथ अफ्रीका के खिलाफ भारत (IND vs SA) ने अपने तेज गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन के दम पर बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test) 113 रन से अपने नाम कर लिया है. मैच की चौथी पारी में टीम इंडिया ने मेजबान टीम के सामने 305 रन का लक्ष्य रखा था. लोकिन अफ्रीकी टीम दूसरी पारी में भी 191 रन पर ढेर हो गई. भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह (3/50), मोहम्मद शमी (3/63), रविचंद्रन अश्विन (2/18) और मोहम्मद सिराज (2/47) ने मिलकर सभी 10 विकेट अपने नाम किए. 3 मैचों की सीरीज में भारत के पास अब 1-0 की बढ़त है. सीरीज का दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा.

KL Rahul के शतक की बदौलत भारत ने पहली पारी में बनाए 327 रन

सेंचुरियन में खेले गए इस मैच में भारत ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. यहां (KL Rahul) केएल राहुल (123) के शतक और (Mayank Agarwal) मयंक अग्रवाल (60) की फिफ्टी की बदौलत भारत ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे. मैच का दूसरा दिन तेज बारिश और तूफान की भेंट चढ़ गया था. इसके चलते भारत की पहली पारी तीसरे दिन खत्म हुई. भारत की पहली पारी में लुंगी गिडी (6/71) और कगिसो रबाडा (3/72) कुल 9 विकेट हासिल किए थे. लेकिन उसके बल्लेबाज अपने गेंदबाजों की मेहनत को सफल नहीं बना पाए.

Mohammed Shami ने पहली पारी में 5 विकेट झटककर तोड़ी साउथ अफ्रीका की कमर

लेकिन साउथ अफ्रीकी टीम ने भी अपने सभी 10 विकेट तीसरे दिन ही गंवा दिए और वह 197 रन बना सकी. मोहम्मद शमी ने अपने करियर में छठी बार 5 विकेट हॉल अपने नाम किया. उन्होंने 16 ओवर में 4 मेडिन के साथ सिर्फ 44 रन देकर यह 5 विकेट अपने नाम किए. उनके अलावा (Jasprit Bumrah) जसप्रीत बुमराह (2/16) और (Shardul Thakur) शार्दुल ठाकुर (2/51) के अलावा मोहम्मद सिराज ने एक विकेट अपने नाम किया.

305 रन का लक्ष्य, Jasprit Bumrah-शमी के सामने अफ्रीका फिर ढेर

पहली पारी के आधार पर भारत को 130 रन की बढ़त हासिल हुई थी. इसके बाद भारत ने अपनी दूसरी पारी में 174 रन बनाए, जिसके चलते अफ्रीकी टीम के सामने इस मैच को जीतने के लिए 305 रन की चुनौती थी. अफ्रीकी टीम ने मैच के चौथे दिन ही 4 विकेट गंवा दिए. मैच के 5वें दिन भारत को जीत के लिए 6 विकेट की दरकार थी, जिसे उसने दिन के दूसरे सत्र तक आसानी से अपने नाम कर लिया. सीरीज का दूसरा टेस्ट 3 जनवरी से जोहानिसबर्ग में खेला जाएगा.

2 टेस्ट बाकी और इतिहास रचने से 1 जीत दूर भारत

भारतीय टीम साउथ अफ्रीका में आज तक कोई टेस्ट सीरीज जीत नहीं पाई है. अब जब पहले ही टेस्ट में उसने जीत से शुरुआत की है, तो ऐसे में उसके पास यहां अपनी पहली टेस्ट सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है. ऐसा करने के लिए उसे बाकी बचे 2 टेस्ट में एस में जीत दर्ज करनी होगी.