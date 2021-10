IND vs NZ Live Score Updates, T20 World Cup 2021: विराट कोहली की कप्तानी में इतिहास रचने उतरेगी टीम इंडिया

IND vs NZ Live Score Updates, T20 World Cup 2021, India vs New Zealand Live: भारत और न्यूजीलैंड के बीच 31 अक्टूबर को अहम मुकाबला खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमों के लिए जीत बेहद जरूरी होगी. पिछले रविवार को पाकिस्तान से 10 विकेट से मिली करारी हार को भुलाकर भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने प्रदर्शन में काफी सुधार करना होगा. न्यूजीलैंड जैसी बेहतरीन टीम के सामने यह उतना आसान नहीं है. भारत-न्यूजीलैंड के बीच 16 टी20 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत को 6, जबकि न्यूजीलैंड को 8 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है. दो मुकाबले टाई तक पहुंचे, जहां टीम इंडिया ने जीत दर्ज की. भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला टी20 मैच 16 सितंबर 2007 को खेले गया, जिसमें न्यूजीलैंड ने 10 रन से जीत दर्ज की. इसके बाद टी20 विश्व कप-2016 में न्यूजीलैंड ने 47 रन से मैच अपने नाम किया.

भारतीय टीम 2003 के बाद से आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी जीत दर्ज नहीं कर सकी है. इस दौरान भारत-न्यूजीलैंड के बीच 5 मैच खेले गए हैं, जिसमें चार न्यूजीलैंड ने अपने नाम किए, जबकि एक ग्रुप स्टेज मैच वनडे विश्व कप 2019 में बारिश के चलते रद्द हो गया.

India vs New Zealand Full Squads

ICC T20 World Cup, India Squad: विराट कोहली (कप्तान), रोहित शर्मा (उप कप्तान), केएल राहुल, सूर्यकुमार यादव, रिषभ पंत (विकेटकीपर), हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, रविंद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चाहर.

ICC T20 World Cup, New Zealand Squad: केन विलियम्सन (कप्तान), टॉड एस्टल, ट्रेंट बोल्ट, मार्क चैपमैन, डेवोन कोंवे, लॉकी फर्ग्युसन, मार्टिन गुप्टिल, काइल जैमीसन, डेरिल मिशेल, जिम्मी नीशाम, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल सेंटनेर, टिम सीफर्ट, ईश सोढी, टिम साउदी.