Indian Premier League 2021, Delhi Capitals vs Rajasthan Royals: राजस्थान रॉयल्स के दिल्ली कैपिटल्स की खिलाफ जीत में रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) का योगदान भी रहा. अश्विन ने नाबाद 6 रन बनाने के अलावा किफायती गेंदबाजी करते हुए डेविड मिलर (David Miller) का विकेट भी झटका. अश्विन ने सीजन के 36वें मैच में एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है. इसी के साथ उन्होंने भारत के 2 दिग्गज स्पिन गेंदबाजों की बराबरी कर ली.

रविचंद्रन अश्विन ने टी20 क्रिकेट में 250 विकेट पूरे कर लिए हैं. वह ऐसा करने वाले तीसरे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं. अश्विन ने यह कारनामा 254वें मैच में किया. उनसे पहले अमित मिश्रा और पीयूष चावला टी20 फॉर्मेट में 250 शिकार कर चुके हैं. दोनों के नाम फिलहाल 262-262 विकेट दर्ज हैं.

गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के दम पर दिल्ली ने शेख जायेद स्टेडियम में खेले गए आईपीएल 2021 के 36वें मुकाबले में राजस्थान को 33 रनों से हरा दिया. दिल्ली ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 154 रन बनाए. श्रेयस अय्यर ने 43 रन की पारी खेली, जबकि उनके अलावा शिमरोन हेटमायर ने 28 रन बनाए. राजस्थान की तरफ से सकारिया और मुस्तफिजुर ने दो-दो, जबकि कार्तिक त्यागी और तेवतिया को एक-एक विकेट मिला.

टारगेट का पीछा करते हुए राजस्थान 20 ओवर में छह विकेट पर 121 रन ही बना सकी. हालांकि कप्तान संजू सैमसन ने 53 गेंदों पर आठ चौकों और एक छक्के की मदद से नाबाद 70 रन जड़े, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. दिल्ली की ओर से एनरिच नॉर्त्जे ने दो विकेट लिए, जबकि आवेश खान, रविचंद्रन अश्विन, कगीसो रबाडा और अक्षर पटेल को एक-एक विकेट मिला.

