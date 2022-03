भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) सचिव जय शाह (Jay Shah) का एशियाई क्रिकेट परिषद (ACC) के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ा दिया गया है. यह फैसला यहां एसीसी की वार्षिक आम बैठक (AGM) में सर्वसम्मति से लिया गया. जय शाह ने पिछले साल जनवरी में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के अध्यक्ष नजमुल हसन से एसीसी की बागडोर संभाली थी, जिससे वह एसीसी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने वाले सबसे कम उम्र के प्रशासक बने थे.

एजीएम को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि एसीसी का मुख्य ध्यान इस क्षेत्र में खेल के विकास को आगे बढ़ाने पर होगा. शाह ने कहा, ‘‘ हम इस क्षेत्र में क्रिकेट के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, विशेष रूप से महिला क्रिकेट को आगे बढ़ाने के साथ हमारा ध्यान एसीसी द्वारा इस क्षेत्र में साल भर आयोजित होने वाले कई जमीनी स्तर के टूर्नामेंटों पर होगा. उम्मीद है कि हमने महामारी को पीछे छोड़ दिया है और मैं इस बात को लेकर उत्सुक हूं कि हम एसीसी को यहां से मजबूती से आगे बढ़ने में मदद करेंगे.’’

AGM Update: The ACC Members unanimously decided that the tenure of Mr. @JayShah as ACC President and that of the Executive Board along with its Committees will continue until the 2024 AGM @BCCI @TheRealPCB @BCBtigers @ACBofficials @ThakurArunS pic.twitter.com/ah8FKIQ7D4

— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) March 19, 2022