IND vs SA 1st Test: विराट ने फिर 8-9 स्‍टंप की गेंद को छेड़ने के चक्‍कर में गंवाया विकेट, निराश फैन्‍स बोल

भारतीय टीम (Team India) के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) एक बार फिर बाहर जाती गेंद को छेड़ने के चक्‍कर में (IND vs SA Test) आउट हो गए. सेंचुरियन में साउथ अफ्रीका के खिलाफ (India vs South Africa) खेले जा रहे मुकाबले में लुंगी एनगिडी (Lungi Ngidi) की गेंद पर ड्राइव लगाने के प्रयास में वो स्लिप में लपके गए. विराट काफी समय से इसी तर्ज पर बाहर की गेंद को लापरवाही से छेड़ने के चक्‍कर में आउट हो रहे हैं. ऐसे में रविवार को जब एक बार फिर उन्‍होंने ऐसा ही किया तो वो फैन्‍स के निशाने पर आ गए. विराट कोहली (Virat Kohli) ने मैच में 94 गेंदों का सामना कर 35 रन की पारी खेली. इस दौरान उनके बल्‍ले से चार चौके लगाए. 100 के करीब गेंद खेलने के बाद वो काफी सेट नजर आ रहे थे. वो केएल राहुल के साथ 82 रन की साझेदारी भी बना चुके थे. ऐसे में आठवे व नौवें स्‍टंप की गेंद को छेड़ने की क्‍या जरूरत थी.

Drop kohli and play Iyer. — Sanjeev McIntyre (@BurnItDownSan) December 26, 2021

Even after playing 98 test matches sad to say that Kohli still has the weakness of playing at 6th stump line deliveries https://t.co/h3ruURXB34 — Ex SRH fan (@Megandhiji) December 26, 2021

Tell me a better love story than virat getting out on outside off stump ball#INDvsSA #Kohli pic.twitter.com/Kh4Uuosusb — jon_Snow 🇮🇳 (@JonS760) December 26, 2021