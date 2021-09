Live Scores and Updates PBKS vs RR IPL 2021: पंजाब-राजस्‍थान के बीच आज अहम मुकाबला, किसे मिलेगी जीत ?

आईपीएल 2021 के 32वें मुकाबले में आज राजस्‍थान रॉयल्‍स के सामने पंजाब किंग्‍स की चुनौती है. दोनों पड़ोसी राज्‍य इस वक्‍त टॉप-4 में नहीं है. हालांकि दोनों ही प्‍लेऑफ की दौड़ में शामिल हैं. दोनों टीमों के पास तीन मैच जीतकर छह अंक है. अंतर बस इतना है कि राजस्‍थान ने सात मैच खेले हैं जबकि पंजाब उनसे एक मैच ज्‍यादा खुल चुका है.

केएल राहुल से उम्‍मीद रहेगी कि वो यूएई में पंजाब किंग्‍स को जीत की पटरी पर वापस लेकर आए. वहीं, दूसरी और संजू सैमसन हैं जिनकी चुनौती और भी कड़ी है. संजू के पास बिना बेन स्‍टोक्‍स, जोफ्रा आर्चर और जोस बटलर के टीम को सही दिशा देने की जिम्‍मेदारी है. उनकी खुद की फॉर्म भी चिंता का विषय बनी रही थी. डेविड मिलर, राहुल देवतिया, यशस्‍वी जायसवाल जैसे युवा क्रिकेटर्स पर ही राजस्‍थान की आस टिकी हुई है. इस लाइव ब्‍लॉग के माध्‍यम से हम आपके समक्ष पल-पल का हाल लेकर आते हैं. बने रहिए हमारे साथ.