NZ vs AUS Dream11 Prediction, T20 World Cup 2021 Final: जानिए Dream11 में कैसे बनाएं टीम, किसे चुनें कप्ता

NZ vs AUS Dream 11 Prediction, ICC Men’s T20 World Cup 2021 Final NZ vs AUS Dream11 Team Tips for Today T20 Match: ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच 14 नवंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (Dubai International Cricket Stadium) में फाइनल मुकाबला खेला जाना है. दोनों टीमें पहली बार खिताब जीतने उतरी हैं. ऐसे में विश्व को एक नई टी20 चैंपियन टीम मिलने जा रही है. दोनों टीमों ने सुपर-12 में महज एक मैच गंवाया, जिसके बाद सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने 5-5 विकेट से मैच हासिल किया. वेस्टइंडीज सर्वाधिक 2 बार खिताब अपने नाम कर चुका है, जबकि भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड और श्रीलंका ने 1-1 ट्रॉफी जीती है. ऐसे में अब इस लिस्ट में छठी टीम का नाम जुड़ने जा रहा है.

NZ vs AUS Predicted Playing 11:

New Zealand Predicted Playing 11:मार्टिन गप्टिल, डेरिल मिशेल, केन विलियम्सन (सी), टिम सेफर्ट (डब्ल्यूके), ग्लेन फिलिप्स, जेम्स नीशम, मिशेल सेंटनर, एडम मिल्ने, टिम साउथी, ईश सोढ़ी, ट्रेंट बोल्ट.

Australia Predicted Playing 11: डेविड वॉर्नर, एरोन फिंच (कप्तान), मिशेल मार्श, स्टीवन स्मिथ, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड (विकेटकीपर), पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम जांपा, जोश हेजलवुड.

NZ vs AUS Dream11 Prediction/Fantasy Team:

विकेटकीपर: मैथ्यू वेड

बल्लेबाज: डेविड वार्नर, मार्टिन गप्टिल, केन विलियम्सन, डेरिल मिशेल

ऑलराउंडर: मिचेल मार्श, मार्कस स्टोइनिस, जेम्स नीशम

गेंदबाज: मिचेल स्टार्क, एडम जांपा, ईश सोढ़ी

New Zealand vs Australia Full Squads:

ICC T20 World Cup, New Zealand Squad: केन विलियम्सन (कप्तान), मार्टिन गप्टिल, मार्क चैपमन, जेम्स नीशम, टॉड एश्ले, डारयल मिचेल, मिचेल सेंटनर, ग्लेन फिलिप्स, टिम सेफर्ट, ट्रेंट बोल्ट, कायल जैमिसन, ईश सोढ़ी, टिम साउदी, एडम मिल्ने.

ICC T20 World Cup, Australia Squad: आरोन फिंच (कप्तान), एश्टन एगर, पैट कमिंस (उप कप्तान), जोश हेजलवुड, जोश इंग्लिस, मिशेल मार्श, ग्लेन मैक्सवेल, केन रिचर्डसन, स्टीव स्मिथ, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मिशेल स्वेपसन, मैथ्यू वेड, डेविड वार्नर, एडम जांपा.