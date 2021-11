PAK vs AUS: मैच से एक दिन पहले तक अस्‍पताल में भर्ती थे Mohammad Rizwan, मैथ्‍यू हेडन बोले- वो सच्‍चा योद्

Mohammad Rizwan was in Hospital for two days before Match: पाकिस्‍तान की हार के बावजूद इस वक्‍त सोशल मीडिया पर टीम के सलामी बल्‍लेबाज मोहम्‍मद रिजवान हीरो बन गए हैं. वजह है उनका खेल के प्रति प्‍यार और समर्पण. दरअसल, वो एक दिन पहले तक अस्‍पताल में भर्ती थे. चेस्‍ट इंफेक्‍शन के चलते उनका खेलना भी मुश्किल नजर आ रहा था लेकिन इसके बावजूद भी वो मैदान में उतरे और टीम के लिए अहम 52 गेंदों पर 67 रन की पारी खेली. इस शानदार प्रदर्शन के दम पर ही पाकिस्‍तान की टीम ऑस्‍ट्रेलिया के समक्ष निर्धारित 20 ओवरों में चार विकेट के नुकसान पर 176 रन बना सकी.

इस समर्पण के लिए पाकिस्‍तान की टीम के कार्यवाहक मुख्‍य कोच मैथ्‍यू हेडन (Matthew Hayden) ने भी मैच के बाद उनकी प्रशंसा की. हेडन ने कहा, “एक रात पहले तक मोहम्‍मद रिजवान अस्‍पताल में था लेकिन वो सच्‍चा योद्धा है. उन्‍होंने अच्‍छी हिम्‍मत दिखाई और मैच में खेलने के लिए उतरे. बाबर भी शानदार था. दोनों को एक साथ मैदान पर उतरते देखना शानदार था.”

His side could not clinch a victory but it was a heroic effort by Mohammad Rizwan 👏#T20WorldCup https://t.co/vaZaB2Mglg — ICC (@ICC) November 11, 2021

Rizwan had a chest infection and spent two nights in ICU before today’s innings of 67 off 52 balls. — Mazher Arshad (@MazherArshad) November 11, 2021

Rizwan was in ICU for two days due to a chest injection, he recovered and then he played the Semi-final & scored 67 runs – He is a fighter. — Johns. (@CricCrazyJohns) November 11, 2021

बता दें कि मोहम्‍मद रिजवान (Mohammad Rizwan) को दो दिन तक अस्‍पताल में छाती में इंफेक्‍शन के चलते समय गुजारना पड़ा. मैच से पहले तक भी उनके खेलने पर संदेह बरकरार था. बाबर आजम ने टॉस के दौरान ही इस बात की घोषणा की कि रिजवान आज के मैच में खेल रहे हैं.