Pakistan Super League 2022 Full Schedule: कोरोना महामारी के बीच पाकिस्तान सुपर लीग (Pakistan Super League 2022) की शुरुआत 27 जनवरी से होने जा रही है. इस टी20 लीग में 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिनमें कराची किंग्स (Karachi Kings), क्वेटा ग्लैडिएटर्स (Quetta Gladiators), लाहौर कलंदर्स (Lahore Qalandars), पेशावर जाल्मी (Peshawar Zalmi), इस्लामाबाद यूनाइटेड (Islamabad United) और मुल्तान सुल्तान (Multan Sultans) का नाम शामिल है. इस लीग के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने कोरोना महामारी से जुड़े कड़े स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए हैं.

पीसीबी अध्यक्ष रमीज राजा ने बताया, ‘‘मौजूदा माहौल में सारे अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट हो रहे हैं क्योंकि अब महामारी को लेकर अधिक सूचना और जागरूकता है.’’ पीसीबी ने उसी कंपनी की सेवायें सातवें सत्र के लिए ली हैं, जिसने पिछले साल अबुधाबी में बायो बबल इंतजाम किए थे.

🚨 Schedule Announcement 🚨

Complete list of fixtures for #HBLPSL7 is here!

Ready?

Read more:https://t.co/xwbrQYphBZ pic.twitter.com/B6KWPz28e4

— PakistanSuperLeague (@thePSLt20) December 3, 2021