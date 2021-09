Live Cricket: आईपीएल 2021 के 32वें मुकाबले में लय में नजर आ रहे राजस्‍थान रॉयल के बल्‍लेबाज लियाम लिविंगस्‍टोन का बेहद शानदार कैच पकड़कर फेबियन एलन ने उन्‍हें चलता किया. एलन हवाई छलांग लगाकर गेंद के करीब पहुंचे और जमीन पर छूने से ठीक पहले उसे लपक लिया. एक बार को अंपायर भी कंफ्यूज हो गए कि ये आउट है या नहीं. सही स्थिति का पता लगाने के लिए उन्‍होंने तीसरे अंपायर की मदद ली.

संजू सैमसन के आउट होने के बाद नंबर पर पर लियाम लिविंगस्‍टोन बल्‍लेबाजी के लिए मैदान में आए. दूसरे छोर पर उनके साथ सलामी बल्‍लेबाज यशस्‍वी जायसवाल डटे हुए थे. दोनों ही तेज गति से रन बना रहे थे. लिविंगस्टोन ने एक छक्‍के और दो चौकों की मदद से 17 गेंदों पर 25 रन ठोक दिए. अर्शदीप सिंह सिंह के जिस ओवर में वो आउट उससे उसमें वो पहले एक छक्‍का और एक चौका लगाया था. बल्‍लेबाज से मार खाने से बचने के‍ लिए अर्शदीप ने आखिरी गेंद बाहर डालने के प्रयास में वाइड फेंक दी.

