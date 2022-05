फिल्‍म हरा फेरी (Hera Pheri) दर्शकों के बीच काफी पंसद की गई. बाबुरॉव परेश रावल के साथ-साथ श्‍याम और राजू के रोल में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी को भी काफी पसंद किया गया. फिल्‍म इतनी चली की उसका दूसरा पार्ट भी सामने आया. आईपीएल (IPL 2022) के दौरान राजस्‍थान रॉयल्‍स (Rajasthan Royals) फ्रेंचाइजी के क्रिकेटर्स ने फिल्‍म के गाने को रीक्रिएट किया. मीम्‍स के रूप में बनाए गए गाने को राजस्‍थान के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया गया, जिसे इस वक्‍त काफी पसंद किया जा रहा है.

The Dhoom Dhadaka gang has three new members! #RoyalsFamily | @JimmyNeesh | @dazmitchell47 pic.twitter.com/cAoh0yvFX5

— Rajasthan Royals (@rajasthanroyals) May 18, 2022