South Africa vs India, 2nd ODI: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच पार्ल में दूसरा वनडे मैच खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. सीरीज के पहले मुकाबले में अर्धशतक जमाने वाले विराट कोहली (Virat Kohli) दूसरे मैच में फ्लॉप साबित हुए. विराट कोहली डक पर आउट हुए. वह पांच गेंदों में अपना खाता नहीं खोल सके.

वनडे फॉर्मेट में विराट कोहली 14वीं बार शून्य पर आउट हुए, लेकिन उन्हें इस शर्मनाक आंकड़े के साथ पहली बार किसी स्पिनर ने पवेलियन लौटाया है. भारत की पहली पारी के 12.4 ओवर में विराट कोहली साउथ अफ्रीकी स्पिनर केशव महाराज (Keshav Maharaj) की गेंद पर साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा (Temba Bavuma) को अपना कैच थमा बैठे.

☝ 11.4 – Markram dismissed Shikar Dhawan.

☝ 12.4 – Maharaj has Virat Kohli out for a duck caught at cover by Bavuma.

Spin doing the business for the Proteas.

