कुछ दिनों पहले महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का एक दोस्त एक्सिडेंट में घायल हो गया. एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने तेंदुलकर के इस दोस्त की जिंदगी बचाई, जिसके लिए महानतम बल्लेबाज ने शुक्रिया अदा किया है. सचिन तेंदुलकर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की सराहना करते हुए इमोशनल मैसेज लिखा, जो तेजी से वायरल होने लगा.

सचिन तेंदुलकर ने सोशल मीडिया पर यातायात पुलिस की सराहना करते हुए एक विस्तृत लेख साझा किया. तेंदुलकर ने इसका शीर्षक दिया- ‘ऐसे लोगों की वजह से दुनिया एक खूबसूरत जगह है…’

उन्होंने लिखा, ‘‘कुछ दिनों पहले मेरे करीबी दोस्त के साथ एक गंभीर दुर्घटना हुई. भगवान की कृपा से वह अब बेहतर हैं. यह एक यातायात पुलिसकर्मी से समय पर मिली मदद की वजह से संभव हुआ. उन्होंने (यातायात पुलिसकर्मी) समझदारी दिखाई. दुर्घटना में घायल मेरे दोस्त को तुरंत एक ऑटो से अस्पताल पहुंचाया. इस दौरान यातायात पुलिसकर्मी नेयह सुनिश्चित किया कि गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त उसकी रीढ़ को और ज्यादा नुकसान नहीं हो.’’

. @sachin_rt met and applauded PC Suresh Dhumse whose timely response helped Mr. Tendulkar’s friend get admitted to Nanavati Hospital after a road accident at Santacruz PStn Junction. #MumbaiPoliceForAll pic.twitter.com/isDXux0JoR

अपने दोस्त की जान बचाने वाले पुलिसकर्मी से खुद सचिन तेंदुलकर मिलने पहुंचे. उन्होंने इसका जिक्र करते हुए लिखा, ‘‘मैं उनसे मिला और उनकी मदद के लिए उन्हें धन्यवाद दिया. हमारे चारों ओर उनके जैसे कई लोग हैं, जो कर्तव्य से परे दूसरों की मदद करते है. ऐसे लोगों की वजह से दुनिया एक खूबसूरत जगह है. जनता को ऐसे सेवा करने वालो लोगों को धन्यवाद देने के लिए कुछ समय निकालना चाहिए.’’

A heartfelt thanks to all those who go beyond the call of duty. pic.twitter.com/GXAofvLOHx

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) December 17, 2021