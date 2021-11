Syed Mushtaq Ali Trophy 2021-22, Bengal vs Karnataka, Quarter Final 2: सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 19 सितंबर को बंगाल और कर्नाटक के बीच दूसरा क्वार्टर फाइनल मैच खेला गया, जिसमें कर्नाटक में सुपर ओवर में जीत दर्ज की. पहले बल्लेबाजी करते हुए कर्नाटक ने 5 विकेट खोकर 160 रन बनाए, जिसके जवाब में बंगाल ने भी निर्धारित ओवरों में 8 विकेट गंवाकर 160 रन बनाए. मैच सुपरओवर तक पहुंचा, जहां कप्तान मनीष पांडे (Manish Pandey) ने अपनी टीम को छक्के के साथ जीत दिलाई.

सुपरओवर में बंगाल ने चार गेंद में पांच रन पर दोनों विकेट गंवा दिए, जिसके बाद कर्नाटक के लिए मनीष पांडे ने पहली गेंद पर डबल और दूसरी बॉल पर छक्का जड़कर चार गेंद शेष रहते मैच को अपने नाम कर लिया, जिसके साथ कर्नाटक में सेमीफाइनल में जगह बना ली.

And it’s a Six from Manish Pandey 🔥👌

Karnataka Chased down 6 runs in 2 deliveries (Super over) and entered into the semi finals 👏#KARvBEN | #SMAT | #Karnataka pic.twitter.com/nSDHGsNyxP

— Ash MSDian™🦁💛 (@ashMSDIAN7) November 18, 2021