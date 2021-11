ICC Most Valuable Team Of The Tournament: टी20 विश्व कप-2021 का फाइनल मैच 14 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 8 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया ने पहली टी20 ट्रॉफी अपने नाम की. भारत का इस टूर्नामेंट प्रदर्शन काफी निराशाजनक रहा. टीम इंडिया ने सुपर-12 के अपने शुरुआती दोनों मैच गंवा दिए, जिसके बाद भारत सेमीफाइनल में जगह बनाने से चूक गया.

विश्व कप के समापन के बाद आईसीसी ने वर्ल्ड कप-2021 की बेस्ट प्लेइन इलेवन का ऐलान किया है, जिसमें एक भी भारतीय खिलाड़ी को जगह नहीं दी गई है. इस टीम का कप्तान बाबर आजम को चुना गया है.

इस प्लेइंग इलेवन में डेविड वॉर्नर और जोस बटलर को सलामी बल्लेबाज के तौर पर चुना गया है, जबकि तीसरे नंबर पर बाबर आजम को रखा गया है. आजम टीम के कप्तान भी हैं. मध्यक्रम में चरिथ असलंका और एडम मार्करम शामिल हैं.

