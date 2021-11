T20 World Cup Full Stats: बाबर आजम रहे टॉप बल्लेबाज, जानिए गेंदबाजों की लिस्ट में कौन रहे टॉप?

T20 World Cup 2021 Full Stats, Most Runs, Most Wickets, Highest Score: ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड पर 8 विकेट से जीत के साथ पहला टी20 वर्ल्ड कप अपने नाम कर लिया है. ऑस्ट्रेलिया इससे पहले 5 बार वनडे खिताब जीत चुका था, लेकिन टी20 फॉर्मेट में उसे 14 साल बाद सफलता हाथ लगी. इस टूर्नामेंट टॉप बल्लेबाज और शीर्ष गेंदबाज की दौड़ में काफी करीबी अंतर देखने को मिला है, लेकिन टॉप-5 की लिस्ट में कहीं भी भारतीय खिलाड़ी का नाम शुमार नहीं है. आइए, एक नजर डालते

बाबर आजम टी20 विश्व कप-2021 में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. बाबर आजम ने 6 पारियों में 28 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 303 रन बनाए, जबकि डेविड वॉर्नर (289 रन) दूसरे पायदान पर रहे.

Most Runs:

303 – बाबर आजम (6 पारियां)

289 रन- डेविड वॉर्नर (7 पारियां)

281 रन- मोहम्मद रिजवान (6 पारियां)

269 रन- जोस बटलर (6 पारियां)

231 रन- चिरथ असलंका (6 पारियां)

इस टूर्नामेंट श्रीलंकाई गेंदबाज वानिंदु हसरंगा ने सर्वाधिक 16 विकेट अपने नाम किए हैं. इस लिस्ट में एडम जांपा 13 विकेट के साथ दूसरे स्थान पर मौजूद हैं. ट्रेंट बोल्ट ने भी इतने ही शिकार किए हैं.

Most Wickets

16 विकेट- वानिंदु हसरंगा (8 मैच)

13 विकेट- एडम जांपा (7 मैच)

13 विकेट- ट्रेंट बोल्ट (7 मैच)

11 विकेट- शाकिब अल हसन (6 मैच)

11 विकेट- जोश हेजलवुड (7 मैच)

टी20 विश्व कप-2021 में जोस बटलर ने सर्वोच्च पारी खेली. इस बल्लेबाज ने श्रीलंका के खिलाफ नाबाद 101 रन बनाए. जोस बटलर इस टूर्नामेंट शतक जड़ने वाले एकमात्र बल्लेबाज रहे, जबकि रॉसी बेन डर डुसैन महज 6 रन से सेंचुरी जड़ने से चूक गए.

Highest Score:

101* – जोस बटलर बनाम श्रीलंका

94* – रॉसी वेन डर डुसैन बनाम इंग्लैंड

93 – मार्टिन गप्टिल बनाम स्कॉटलैंड

एडम जांपा ने इस टूर्नामेंट 19 रन देकर 5 विकेट झटके हैं. बेस्ट बॉलिंग फिगर के मामले में वह पहले पायदान पर रहे, जबकि मुजीब उर रहमान ने भी पारी में 5 शिकार किए, लेकिन उन्होंने जांपा की तुलना में एक रन अतिरिक्त दिया.

Best Bowling In An Innings:

5/19 – एडम जांपा बनाम बांग्लादेश

5/20 – मुजीब उर रहमान बनाम स्कॉटलैंड

4/2 – आदिल राशिद बनाम वेस्टइंडीज