ICC T20 World Cup 2021 Points Table: भारत ने लगाई लंबी छलांग, जानिए अब कैसे मिलेगी सेमीफाइनल की टिकट?

ICC T20 World Cup 2021 Points Table: टी20 विश्व कप में सेमीफाइनल मुकाबले अब बेहद करीब हैं. 10 और 11 नवंबर को सेमीफाइनल मैच खेले जाने हैं. प्रत्येक ग्रुप से दो-दो टीमें इस दौर में पहुंचेंगी, लेकिन रोमांचक जंग ग्रुप-2 में देखने को मिल रही है. शुक्रवार (5 नवंबर) को इसी ग्रुप के मुकाबले खेले गए, जिसमें न्यूजीलैंड और भारत ने जीत दर्ज की. जहां एक ओर न्यूजीलैंड ने नामीबिया (New Zealand vs Namibia) को 52 रन से हराया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने स्कॉटलैंड (India vs Scotland) पर 8 विकेट से बड़ी जीत दर्ज की.

ग्रुप-1 से इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है. इस टीम ने शुरुआत चार मैच अपने नाम किए हैं. यहां ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच अगले दौर में पहुंचने की जंग जारी है. दोनों टीमों 4 में से 3 मैच जीत चुकी हैं, लेकिन नेट रन रेट के चलते ऑस्ट्रेलिया दूसरे पायदान पर है.

श्रीलंका 5 में से 3 मैच हारकर चौथे, जबकि वेस्टइंडीज 4 में से 1 मैच जीतकर पांचवें स्थान पर मौजूद है. बांग्लादेश ने सुपर-12 के सभी 5 मैच गंवाए और यह टीम सबसे आखिरी पायदान पर रही.

ग्रुप-1

टीम मैच जीत हार टाई बेनतीजा प्वाइंट्स नेटरनरेट इंग्लैंड 4 4 0 0 0 8 +3.183 ऑस्ट्रेलिया 4 3 1 0 0 6 +1.031 साउथ अफ्रीका 4 3 1 0 0 6 +0.742 श्रीलंका 5 2 3 0 0 4 -0.269 वेस्टइंडीज 4 1 3 0 0 2 -1.558 बांग्लादेश 5 0 5 0 0 0 -2.383

ग्रुप-2 में रोमांचक जंग देखने को मिल रही है. यहां से पाकिस्तान शुरुआती चारों मैच जीतकर सेमीफाइनल में पहुंच चुका है. अब न्यूजीलैंड, भारत और अफगानिस्तान के बीच सेमीफाइनल का टिकट हासिल करने की जंग जारी है. न्यूजीलैंड ने 4 में से 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं और यह टीम दूसरे पायदान पर मौजूद हैं, जबकि भारत 4 में से 2 मैच अपने नाम कर तीसरे पायदान पर पहुंच चुका है.

अब भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए अफगानिस्तान पर निर्भर रहना होगा. 7 नवंबर को अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच भिड़ंत होगी. अगर अफगानिस्तान इस मुकाबले को जीतता है, तभी भारत के लिए सेमीफाइनल की राह खुलेगी.

ग्रुप-2

टीम मैच जीत हार टाई बेनतीजा प्वाइंट्स नेरनरेट पाकिस्तान 4 4 0 0 0 8 +1.065 न्यूजीलैंड 4 3 1 0 0 6 +1.277 भारत 4 2 2 0 0 4 +1.619 अफगानिस्तान 4 2 2 0 0 4 +1.481 नामीबिया 4 1 3 0 0 2 +1.851 स्कॉटलैंड 4 0 4 0 0 0 -3.494

इसके बाद भारत के पास टारगेट सेट रहेगा. टीम इंडिया को पता रहेगा कि उसे कितने विकेट या कितने रन से कितने ओवरों में जीत हासिल करनी है. भारत को 8 नवंबर को नामीबिया से सुपर-12 के अपने अंतिम मैच में उसी हिसाब से जीत दर्ज करनी होगी. तभी अगले दौर में पहुंचने का भारत का सपना साकार हो सकेगा.