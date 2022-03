WI vs ENG- Jor Root के नाबाद शतक से इंग्लैंड बड़े स्कोर की ओर, पहले दिन सिर्फ 3 विकेट ले पाया विंडीज

WI vs ENG 2nd Test @Barbados Day 1 Match Report and Highlights: इंग्लैंड के कप्तान जो रूट (Joe Root) ने वेस्टइंडीज के खिलाफ (WI vs ENG 2nd Test) बारबाडोस में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट में नाबाद शतक जड़कर अपनी टीम को बड़े स्कोर की ओर ले जाने की नींव रख दी है. पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 3 विकेट गंवाकर 244 रन जोड़ लिए हैं. दिन के आखिरी ओवर की 5वीं गेंद पर जेसन होल्डर ने डेनियल लॉरेंस (91) को आउट किया, अंपायरों ने यहीं दिन के खेल खत्म होने की घोषणा कर दी. जो रूट 119 रन बनाकर नाबाद लौटे हैं.

इससे पहले रूट ने इस दौरे पर खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी 109 रन बनाए थे. बारबाडोस में इस बल्लेबाज ने अपना 25वां टेस्ट शतक अपने नाम किया है. अभी तक खेली अपनी पारी में वह 246 गेंदों का सामना कर 12 चौके जड़ चुके हैं. रूट ने 25वें टेस्ट शतक की बदौलत विव रिचर्ड्स, ग्रेग चैपल और मोहम्मद यूसुफ जैसे दिग्गजों के अलावा अपने समकक्ष खिलाड़ियों डेविड वॉर्नर और केन रिचर्डसन को पीछे छोड़ा.

डैन लॉरेंस (91) भी अपने कप्तान की तरह शतक की ओर बढ़ रहे थे. उन्होंने दिन के अंतिम ओवर में जेसन होल्डर (52 रन पर 1 विकेट) पर लगातार दो चौके मारे लेकिन अगली गेंद पर वेस्टइंडीज के कप्तान क्रेग ब्रेथवेट को कैच दे बैठे. उन्होंने रूट के साथ तीसरे विकेट के लिए 164 रन की साझेदारी की.

वेस्टइंडीज ने रूट को दो जीवनदान दिए. टीम ने 23 रन के निजी स्कोर पर उनके खिलाफ रिव्यू नहीं लिया, जबकि 34 रन पर उनका कैच टपकाया. लॉरेंस का भी एक कैच क्षेत्ररक्षकों ने छोड़ा था.

इससे पहले जो रूट ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया. बल्लेबाजी की अनुकूल पिच पर टीम ने एंटीगा में शतक जड़ने वाले जैक क्राउली का विकेट जल्दी गंवा दिया जो खाता भी नहीं खोल पाए. उन्होंने जेडन सील्स (1/30) की गेंद पर विकेटकीपर को कैच थमाया.

सलामी बल्लेबाज एलेक्स लीस (30) और रूट ने दूसरे विकेट के लिए 76 रन जोड़कर पारी को संवारा. लीस हालांकि क्रीज पर जमने के बाद वीरास्वामी पेरमल की गेंद पर पगबाधा हो गए. रूट को इसके बाद लॉरेंस के रूप में उम्दा जोड़ीदार मिला और दोनों ने बड़ी शतकीय साझेदारी करके टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया.

इससे पहले रूट को अंतिम लम्हों में टीम में बदलाव करना पड़ा. रात को बेहतर महसूस नहीं करने वाले क्रेग ओवरटन की जगह सुबह तेज गेंदबाज मैथ्यू फिशर को पदार्पण का मौका दिया गया.

तेज गेंदबाज साकिब महमूद को पहले ही पदार्पण के लिए चुना गया था, जिससे 2009 के बाद यह पहला मौका है, जब इंग्लैंड के दो तेज गेंदबाज एक साथ पदार्पण कर रहे हैं. तब टिम ब्रेसनेन और ग्राहम ओनियंस को पदार्पण का मौका मिला था.

(इनपुट: भाषा)