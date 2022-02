Womens Ashes 2022, Australia Women vs England Women, 2nd ODI: ऑस्ट्रेलिया की महिला टीम ने इंग्लैंड (AUSW vs ENGW) को मेलबर्न (Junction Oval, Melbourne) में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 5 विकेट से मात दी. इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 2-0 से अपना कब्जा जमा लिया है. ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज का शुरुआती मैच 27 रन से अपने नाम किया था. शृंखला का अंतिम मुकाबला 8 फरवरी को खेला जाना है.

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 45.2 ओवर में 129 रन पर सिमट गई. मेहमान टीम को 11 के स्कोर पर टैमी ब्यूमोंट (Tammy Beaumont) आउट हो गईं. ब्यूमोंट महज 6 रन बनाकर पवेलियन लौटीं. विनफील्ड हिल ने 24 रन की पारी खेली. उनके अलावा जोन्स ने 28 और सोफी एक्लेस्टोन (Sophie Ecclestone) ने नाबाद 32 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से एलिस पैरी और ताहिला मैकग्रा ने 3-3 शिकार किए.

A comprehensive win 👊

Australia go 10-4 up in the #Ashes with a five-wicket win in the second ODI with more than 14 overs to spare. pic.twitter.com/KhlyJuv2ZW

— ICC (@ICC) February 6, 2022