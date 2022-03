ICC Womens World Cup 2022: साउथ अफ्रीका को 137 रनों से रौंदकर फाइनल में इंग्लैंड, रविवार को ऑस्ट्रेलिया से

ICC WWC 2022: England Beat South Africa And Reach Into Final- Match Report: न्यूजीलैंड में खेले जा रहे 12वें महिला वनडे वर्ल्ड कप (Womens World Cup 2022) के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 137 रनों से रौंदकर 7वीं बार फाइनल में प्रवेश कर लिया है. अब रविवार को खिताबी मुकाबले में 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया (WWC 2022 Final AUSw vs ENGw) से उसकी भिड़ंत होगी. टूर्नामेंट का फाइनल क्राइस्टचर्च के हेगले ओवल मैदान पर खेला जाएगा. इस बार इंग्लैंड की टीम अपना खिताब बचाने के इरादे इस टूर्नामेंट में उतरी है और अब वह इससे सिर्फ एक जीत दूर है. इससे पहले गुरुवार को साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर इंग्लैंड को पहले बैटिंग का निमंत्रण दिया था, जहां उसने 294 रन का विशाल लक्ष्य रखने के बाद आसान जीत हासिल की.

इंग्लैंड की ओर से डेनियल वाट (Danielle Wyatt) ने बेहतरीन शतकीय पारी खेली और 125 गेंदों में 12 चौकों की मदद से 129 रन बनाए. वाट को उनकी बेहतरीन पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. शुरुआत से ही साउथ अफ्रीका ने निरंतर अंतराल पर इंग्लैंड के विकेट चटकाए थे, लेकिन ओपनिंग पर उतरीं डेनियल एक छोर पर डटी रहीं और अपना स्वभाविक खेल जारी रखा. इंग्लैंड ने 126 रन पर 4 विकेट गंवाए थे. इसके बाद वाट को सोफिया डंकली (60) का बेहतरीन साथ मिला और उन्होंने 5वें विकेट के लिए 116 रन की साझेदारी निभाई.

यहां 242 के कुल स्कोर पर वाट आउट हुईं, लेकिन तब तक वह अपनी टीम को मजबूत स्कोर की ओर ले जा चुकी थीं और इंग्लैंड ने 50 ओवर पूरे होने तक 8 विकेट पर 293 रन स्कोरबोर्ड पर टांग दिए. इसके बाद बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही और उसकी दोनों ओपनर लिज्ले ली (2) और लौरा वॉल्वार्ट (0) सिर्फ 8 के स्कोर पर पवेलियन लौट गईं. दोनों ओपनर को आन्या शर्बसोल ने अपना शिकार बनाया.

इसके बाद कप्तान सुने लुस (21) और लारा गुडाल (28) ने टीम को संभालने की कोशिश जरूर की लेकिन दोनों ही बल्लेबाज अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद अपनी पारी को बड़े स्कोर में तब्दील नहीं कर पाईं.

अफ्रीकी टीम की अंतिम 6 बल्लेबाजों पर लेफ्टआर्म स्पिनर सोफी एक्लेस्टन कहर बनकर टूटीं और उन्होंने 8 ओवर में 36 रन देकर 6 विकेट अपने नाम किए. एक्लेस्टन के अलावा केट क्रॉस और शार्लोट डीन ने भी एक-एक विकेट अपने नाम किया.

अगर इंग्लैंड अब फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा देती है तो वह 5वीं बार यह खिताब अपने नाम कर लेगी और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो ऑस्ट्रेलिया 7वीं बार इस खिताब का चैंपियन होगा. इससे पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया लगातार 4 बार एक दूसरे के खिलाफ महिला वर्ल्ड कप फाइनल में भिड़ी हैं, इसमें सिर्फ एक ही बार इंग्लैंड ने, जबकि 3 बार ऑस्ट्रेलिया ने बाजी मारी है.