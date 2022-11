बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा चड्ढा का गलवान मुद्दे पर किया गया ट्वीट काफी सुर्खियों में है. इस ट्वीट पर कुछ लोग समर्थन में है, वहीं कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं. बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने ऋचा चड्ढा के ट्वीट का विरोध किया तो सोशल मीडिया यूजर्स ने उनको घेर लिया. वहीं अब क्रिकेटर अमित मिश्रा ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. अमित मिश्रा अभिनेता अक्षय कुमार के समर्थन में उतर आए हैं और ट्रोलर्स को जमकर फटकार लगाई है.

क्रिकेटर अमित मिश्रा ने ट्वीट कर कहा कि हमारी प्राथमिकता क्या हो गई है ? गलवान के मुद्दे पर अभिनेत्री से मांफी मांगने की मांग की जगह लोग अक्षय कुमार सहित उन सबका विरोध कर रहे हैं, जो लोग भारतीय सेना के साथ खड़े हैं.

What has happened to our priorities?

Instead of asking that actress to apologise for mocking Galvan martyrs, people are hounding Akshay Kumar and others who are standing with the Indian Army.

— Amit Mishra (@MishiAmit) November 25, 2022