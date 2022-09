टीम इंडिया के तेज गेंदबाज जवागल श्रीनाथ की जब टीम इंडिया में इंट्री हुई थी, तब पहली बार लगा था कि भारत को सही मायने में एक तेज गेंदबाज मिला है, जो 145-147 की स्पीड से गेंदबाजी कर सकता है. श्रीनाथ अपनी इन स्विंग से विरोधी खेमे में खौफ पैदा करते थे, मगर मैदान के बाहर उनका अंदाज कूल रहता था. जवागल श्रीनाथ फिलहाल मैच रेफरी के रोल में क्रिकेट के मैदान पर नजर आते हैं, मगर सोशल मीडिया पर जवागल श्रीनाथ की एक पुरानी फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वह ट्रेन का इंतजार करते नजर आ रहे हैं.

This was Javagal Srinath waiting for his train at the Mysuru Railway Station in 2017! Yes, you’re reading it right. That’s how simple this great bowler is. How can you not like this wonderful person who has no airs ❤️ pic.twitter.com/yUmfMyMzh6

— Ramachandra.M/ ರಾಮಚಂದ್ರ.ಎಮ್ (@nanuramu) September 2, 2022