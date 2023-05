CSK vs GT IPL Final Playing XI: चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता टॉस, ये है दोनों टीमों की प्लेइंग-11

CSK vs GT IPL Final 2023: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2023 के फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स और डिफेंडिंग चैंपियन गुजरात टाइटंस का सामना हो रहा है. अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिजर्व डे पर खेले जा रहे इस खिताबी मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है. चेन्नई की टीम में कोई बदलाव नहीं हैं. गुजरात भी पिछली टीम के साथ खेल रही है.

