आईपीएल (IPL 2021) के 23वें मुकबाले में सनराइजर्स हैदराबाद (CSK vs SRH) के कप्‍तान डेविड वार्नर (David Warner) ने एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया. चेन्‍नई सुपर किंग्‍स के खिलाफ मैच के दौरान वार्नर ने आईपीएल में अपने 200 छक्‍के पूरे कर लिए हैं. साथ ही अब वार्नर के टी20 करियर में भी 10 हजार रन पूरे हो गए हैं.

टी20 में 10 हजार रन किए पूरे

15वें ओवर में लुंगी एनगिडी के ओवर की चौथी गेंद पर दो रन लेने के साथ ही पहले डेविड वार्नर (David Warner) ने आईपीएल में अपने 10 हजार रन पूरे किए थे. इसके बाद अगली ही गेंद पर वार्नर ने मिड विकेट की दिशा में लंबा छक्‍का लगाया. इस छक्‍के के साथ ही वार्नर ने आईपीएल इतिहास में अपने 200 छक्‍के भी पूरे कर लिए.

IPL में अर्धशतकों का अर्धशतक

इसके बाद 16वां ओवर रवींद्र जडेजा ने डाला. वार्नर ने इस ओवर की पांचवीं गेंद पर छक्‍का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया. ये उनके आईपीएल करियर का 50वां अर्धशतक है. वो आईपीएल इतिहास में 50 अर्धशतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

David Warner is the fourth player with 10,000-plus runs in T20 cricket.

David Warner is the fourth overseas player with 200-plus sixes in IPL.#CSKvsSRH

