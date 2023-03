यह क्या है..., PSL में डैनी मॉरिसन ने साथी ऐंकर को गोद में उठाया- वीडियो

हॉलैंड ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर बेन कटिंग की पत्नी हैं. उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसका वीडियो साझा किया है. उन्होंने इसके साथ कैप्शन दिया है- Holland, wife of Australian cricketer Ben Cutting, shared a video of the same on Twitter with the caption: “Love ya uncle @SteelyDan66 @thePSLt20”.