VIDEO: 'धोनी-धोनी' के शोर से परेशान डैनी मॉरिसन ने बदला अंदाज, कैप्टन कूल की भी हंसी छूटी

आईपीएल 2023 में शनिवार को खेले गए पहले मैच में चेन्नई सुपरकिंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 77 रन से हराकर आईपीएल 2023 के प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर लिया है. इस मैच में चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में तीन विकेट पर 223 रन बनाए थे, जिसके जवाब में दिल्ली की टीम नौ विकेट पर 146 रन ही बना सकी. इस मैच में धोनी को लेकर स्टेडियम में फैंस के बीच गजब की दीवानगी देखने को मिली. पूरा स्टेडियम धोनी- धोनी के नारे से गूंजता नजर आया, टॉस के दौरान धोनी-धोनी के शोर में डैनी मॉरिसन को भी अपना अंदाज बदलना पड़ा. सोशल मीडिया पर यह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

टॉस के दौरान स्टेडियम में फैंस का शोर इतना था कि डैनी मॉरिसन को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद डैनी मॉरिसन हिंदी में आराम से आराम से कहते नजर आए. हालांकि इसके बाद भी शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था, जिसके बाद डैनी मॉरिसन ने इशारे में धोनी से बैटिंग या बॉलिंग करने को पूछा, धोनी ने भी इशारे में बल्लेबाजी करने का फैसला लेने को बताया, इसके बाद मॉरिसन और धोनी हंसते भी नजर आए.

